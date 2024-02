Présentation du livre Joueur de flûte de Hamelin Ouistreham, vendredi 22 mars 2024.

Présentation du livre Joueur de flûte de Hamelin Ouistreham Calvados

Explorez le conte classique du « Joueur de flûte de Hamelin » lors de notre événement de présentation du livre ! Rejoignez-nous pour une séance captivante où nous plongerons dans les mystères et les merveilles de cette histoire intemporelle. Vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce récit fascinant, empreint d’aventure, de mystère et de magie.

Explorez le conte classique du « Joueur de flûte de Hamelin » lors de notre événement de présentation du livre ! Rejoignez-nous pour une séance captivante où nous plongerons dans les mystères et les merveilles de cette histoire intemporelle. Vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce récit fascinant, empreint d’aventure, de mystère et de magie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22

Le Pavillon

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Présentation du livre Joueur de flûte de Hamelin Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-18 par OT Caen la Mer