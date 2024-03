Présentation du livre : » Els ulls de Mona – Los ojos de Mona – Les yeux de Mona » de Thomas Schlesser Llibreria Jaimes – Llibreria francesa de Barccelona 93 2153613, mercredi 6 mars 2024.

Présentation du livre : » Els ulls de Mona – Los ojos de Mona – Les yeux de Mona » de Thomas Schlesser Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Mercredi 6 mars, 18h30, 19h00, 19h30 Llibreria Jaimes – Llibreria francesa de Barccelona Entrée libre – Traduction simultanée

Début : 2024-03-06T18:30:00+01:00 – 2024-03-06T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-06T19:30:00+01:00 – 2024-03-06T20:00:00+01:00

Helena Sotoca parlarà amb l’autor Thomas Schlesser

Cinquante-deux semaines : c’est le temps qu’il reste à Mona pour découvrir toute la beauté du monde.

C’est le temps que s’est donné son grand-père, un homme érudit et fantasque, pour l’initier, chaque mercredi après l’école, à une oeuvre d’art, avant qu’elle ne perde, peut-être pour toujours, l’usage de ses yeux.

Ensemble, ils vont sillonner le Louvre, Orsay et Beaubourg.

Ensemble, ils vont s’émerveiller, s’émouvoir, s’interroger, happés par le spectacle d’un tableau ou d’une sculpture. Empruntant les regards de Botticelli, Vermeer, Goya, Courbet, Claudel, Kahlo ou Basquiat, Mona découvre le pouvoir de l’art et apprend le don, le doute, la mélancolie ou la révolte, un précieux trésor que son grand-père souhaite inscrire en elle à jamais.

Grand roman d’initiation à l’art et à la vie, histoire d’une relation solaire entre une petite fille et son grand-père, Les Yeux de Mona connaît un destin fabuleux : traduit dans plus de vingt pays avant même sa parution en France, c’est un phénomène international.

Llibreria Jaimes – Llibreria francesa de Barccelona Carrer València 318 93 2153613 08009 info@jaimes.cat Barcelona Catalogne

