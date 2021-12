Présentation du livre du Magaly Monnier Alliance Française de Trujillo, 20 janvier 2022, Parque Industrial.

Présentation du livre du Magaly Monnier

Alliance Française de Trujillo, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:00

Magaly Monnier, née à Chiclayo-Pérou, vit en Suisse depuis 33 ans. Sa passion pour les voyages et son goût pour la littérature l’ont amenée à écrire six récits de voyage en français, qui ont été traduits en espagnol. Elle présentera trois livres : _Souffle de vie_, _Belle_ et _Lili_ et tout le produit de cette vente sera donné au projet « Cancha Chancha », qui vise à améliorer les conditions de santé et d’éducation des enfants de la communauté de Cancha Cancha, à Cusco-Pérou.

nombre limité de places disponibles; présenter son carnet de vaccination

Rencontre et dédica avec Magaly Monnier

Alliance Française de Trujillo Jr San Martin 858 Trujillo Parque Industrial



