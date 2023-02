Présentation du livre de Pierre Pinon Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Présentation du livre de Pierre Pinon, 15 avril 2023, Semur-en-Auxois . Présentation du livre de Pierre Pinon Salle de l’ancien tribunal de Semur Semur-en-Auxois Côte-dOr

2023-04-15 17:00:00 – 2023-04-15 Semur-en-Auxois

Côte-dOr Présentation du livre de Pierre Pinon sur le Patrimoine Architectural de Semur.

Ce livre très complet sur l’architecture de la ville et son histoire sera présenté par Christian Sapin et des membres de l’Association des Amis de Semur. amis.semur@gmail.com +33 3 80 89 13 20 https://amisdesemur.org/ Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse Salle de l'ancien tribunal de Semur Semur-en-Auxois Côte-dOr Ville Semur-en-Auxois lieuville Semur-en-Auxois Departement Côte-dOr

Présentation du livre de Pierre Pinon 2023-04-15 was last modified: by Présentation du livre de Pierre Pinon Semur-en-Auxois 15 avril 2023 Côte-d'Or Salle de l'ancien tribunal de Semur Semur-en-Auxois Côte-dOr Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-dOr