Présentation du livre d’architecture « Le Patrimoine Martyr » à la Demeure du Chaos La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe, 16 octobre 2021, Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

Présentation du livre d’architecture « Le Patrimoine Martyr » à la Demeure du Chaos

La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe, le samedi 16 octobre à 14:00

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, nous vous proposons la visite d’une architecture singulière en lien avec le livre de Nicolas Detry « Le Patrimoine Martyr » qui vient de recevoir la médaille de la Recherche de l’Académie d’Architecture à Paris. Une professeure de l’université de Liège (Claudine Houbart), un artiste plasticien (Marc del Piano), un architecte du patrimoine (Nicolas Detry) se retrouvent le 16 octobre 2021 sur les Bords de Saône, à quelques encâblures de Lyon. À partir d’expériences sensibles, mais également en se basant sur des travaux scientifiques, Claudine, Marc et Nicolas interpréterons une œuvre unique au monde : la Demeure du Chaos, à Saint-Romain-au-Mont-d’Or. Cette rencontre est inédite, Claudine et Nicolas sont deux experts internationaux de la conservation et restauration du patrimoine architectural, tandis que Marc travaille depuis plus de 20 ans avec thierry Ehrmann, sculpteur plasticien et auteur de la Demeure du Chaos. Aujourd’hui, en lien avec les enjeux de l’écologie, il est légitime de se demander si la pratique de la préservation du patrimoine bâti et paysager est uniquement fondée sur la conservation ? La Demeure du Chaos est viscéralement liée à l’actualité de notre monde. Les œuvres qui forment ce chaos désiré interrogent certains modèles industriels et productifs, mais aussi l’expérience du vivre ensemble. Ce faisant elle pose des questions liées à la notion de « patrimoine martyr », c’est-à-dire les œuvres d’architecture détruites pendant les guerres. Grâce à vos regards, vos intuitions et vos questionnements, nous chercherons à mieux comprendre la lente fabrication de la Demeure du Chaos. Conférence à 15h, précédée et suivie de temps de médiation.

Entrée libre et gratuite. Inscription par e-mail. Port du masque obligatoire, présentation du pass sanitaire, respect des distances sanitaires et toute autre mesure nécessaire conformément aux mesures gouvernementales en vigueur.

Journées nationales de l’architecture

La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe 17, Rue de la République 69270 Saint-Romain-Au-Mont-d’Or Saint-Romain-au-Mont-d’Or Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:00:00