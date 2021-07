Marseille Théâtre de l'Oeuvre Bouches-du-Rhône, Marseille Présentation du Livre « Dans La Peau de L’immigré » + OPEN MIC RAP Dans La Peau du BTIR Edition 4. Théâtre de l’Oeuvre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Théâtre de l’Oeuvre, le samedi 28 août à 16:00

Dans la Peau de l’Immigré : Un livre sur le combat pour la survie d’un rêve (Témoignage). Open Mic Dans La Peau du BTIR : Un programme qui tend le micro aux jeunes rappeurs Marseillais. 16h00 – 18Hh30 « Présentation du livre» 19h00 – 23h00 « Open Mic Dans la Peau du BTIR » ⚫️ Le livre Ce témoignage autobiographique retrace le parcours du jeune homme, depuis son enfance, marquée par des études où il excellait, puis l’armée à laquelle il s’est identifié, le rap qui lui a permis de s’affirmer… Jusqu’à la rupture identitaire, l’envie d’ailleurs et surtout du meilleur. En 2013, Guy Roméo décide de vivre « le rêve français » et s’expatrie. Commence alors le parcours du combattant : rencontre avec des cannibales, trafic, violence. Des obstacles auquel « l’Immigré » doit faire face, en sachant qu’il n’en reviendra peut-être pas. Le survivant, à travers ce bouquin édifiant, tantôt léger, tantôt déchirant, s’est fait le porte-parole de toutes les communautés expatriées. Dans La peau de l’immigré, par GDH Com BTIR, aux éditions du BTIR, 360 page. ⚫️ Open Mic Dans la Peau du BTIR La vision du programme : Rompre l’isolement des jeunes artistes tout en rapprochant les générations. Faire vivre la pratique culturelle comme facteur de développement personnel et collectif. Permettre aux jeunes de s’épanouir personnellement et professionnellement, tout en suscitant des vocations professionnelles. A travers une série de scènes ouvertes organisée dans diverses salles de la cité phocéenne. Prix Libre Site internet : [[https://www.btir.fr/](https://www.btir.fr/)](https://www.btir.fr/) Page FB :[[https://www.facebook.com/Dans-la-Peau-du-B-T-I-R-1921060418121084](https://www.facebook.com/Dans-la-Peau-du-B-T-I-R-1921060418121084)](https://www.facebook.com/Dans-la-Peau-du-B-T-I-R-1921060418121084) Youtube : [https://www.youtube.com/…/UCpQ5cFhcAm7lwt_s4am1yuw/videos](https://www.youtube.com/…/UCpQ5cFhcAm7lwt_s4am1yuw/videos)

Prix libre

♫♫♫ Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-08-28T16:00:00 2021-08-28T23:00:00

