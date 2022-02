PRÉSENTATION DU LIVRE D’AGNÈS SIGNANI Mont-Saint-Martin Mont-Saint-Martin Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-02-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-26 14:00:00 14:00:00 Médiathèque Louis Aragon 10 rue de Bordeaux

Mont-Saint-Martin

Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle Présentation du livre “Les trois filles de l’instit” d’Agnès SIGNANI, suivie d’une séance de dédicaces.

Native de Mont-Saint-Martin, Agnès SIGNANI est heureuse de revenir dans sa commune pour vous faire découvrir son parcours de vie et d’écriture.

C’est un roman qui se situe essentiellement dans le terroir longovicien ; une saga familiale aux rebondissements saisissants tout au long de trois générations traversées. +33 3 82 25 23 58 Médiathèque Louis Aragon

