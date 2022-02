Présentation du livre « barge » , rencontre et lecture avec son auteure Héloïse Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Présentation du livre « barge » , rencontre et lecture avec son auteure Héloïse Figeac, 9 février 2022, Figeac. Présentation du livre « barge » , rencontre et lecture avec son auteure Héloïse l’Arrosoir 5 rue de Crussol Figeac

2022-02-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-09 l’Arrosoir 5 rue de Crussol

Figeac Lot Le livre sera disponible ce soir-là, au prix de 5 euros, ainsi qu’un infokiosque à prix libre avec différentes brochures en lien avec la thématique.

Cette soirée sert aussi de prélude à un « Café Psy » qui se tiendra mensuellement à l’Arrosoir, et ce dès le mois de mars.

Tenir Tête est une jeune association basée dans le bassin de Decazeville, qui cherche à renforcer les solidarités avec les personnes en souffrance psychique, notamment en luttant contre les préjugés et l’isolement. « Barge », c’est un petit livre où s’entrechoquent extraits de journal intime, dossier médical et lettres de proches, qui tente de comprendre ce qui se joue quand on part en vrille à 20 ans, et que l’épopée mystico-politique se termine en psychiatrie.

« Barge », c’est aussi le récit d’un long cheminement pour apaiser le grand-n’importe-quoi, faire son deuil du délire, et renouer avec le commun. Son auteure, Héloïse, membre active de l’association Tenir Tête, vous convie à un temps d’écoute et d’échange où la lecture d’extraits de son livre servira de prétexte pour parler ensemble de la folie et du sort qu’on lui réserve. contact@larrosoir.org +33 9 52 25 07 49 Le livre sera disponible ce soir-là, au prix de 5 euros, ainsi qu’un infokiosque à prix libre avec différentes brochures en lien avec la thématique.

Cette soirée sert aussi de prélude à un « Café Psy » qui se tiendra mensuellement à l’Arrosoir, et ce dès le mois de mars.

Tenir Tête est une jeune association basée dans le bassin de Decazeville, qui cherche à renforcer les solidarités avec les personnes en souffrance psychique, notamment en luttant contre les préjugés et l’isolement. @arrosoir/Héloise

l’Arrosoir 5 rue de Crussol Figeac

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse l'Arrosoir 5 rue de Crussol Ville Figeac lieuville l'Arrosoir 5 rue de Crussol Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Présentation du livre « barge » , rencontre et lecture avec son auteure Héloïse Figeac 2022-02-09 was last modified: by Présentation du livre « barge » , rencontre et lecture avec son auteure Héloïse Figeac Figeac 9 février 2022 Figeac Lot

Figeac Lot