Les pierres de l’église de l’abbaye de Vaucelles ou celles du bâtiment des convers ont été démontées une à une pour être vendues et réutilisées au début du XIXe s en d’autres lieux. Les pierres les plus travaillées, avec leurs décors sculptés ou avec leurs formes complexes plus difficilement utilisables, sont celles qui ont été en grande majorité laissées sur place et entreposées sauvagement sur l’ensemble du site de l’abbaye. Ces pièces – constituant le lapidaire – sont classées, comme tous les bâtiments historiques présents, au titre des monuments historiques. Leur étude est une aventure archéologique à part entière qui ne fait que débuter. Profitez de ce week-end patrimonial pour venir échanger avec les archéologues du service archéologique du département : descriptions, usages, hypothèses, numérisations, référencements, études en cours et à venir… Les sujets ne manqueront pas ! Profitez de ce week-end patrimonial pour venir échanger avec les archéologues du service archéologique du département : descriptions, usages, hypothèses, numérisations, référencements, études en cours Abbaye de Vaucelles 6 Hameau de Vaucelles – 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes Nord

