Présentation du Jardin Yili Jardin Yili Saint-Rémy-l’Honoré, vendredi 31 mai 2024.

Présentation du Jardin Yili Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardin Yili Sans réservation, accès à la conférence sur présentation du billet d’entrée au jardin, tarif habituel (7€/pers. Gratuit pour les enfants – 8 ans)

Début : 2024-05-31T15:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Quelles différences y a-t-il entre le jardin traditionnel chinois et le jardin à la française, le jardin japonais ?

Quelles sont les essences, les éléments symboliques qui composent ce paysage en cour, où règnent les règles du Fengshui, et l’harmonie entre l’homme et la nature ?

L’architecte et propriétaire du Jardin Yili en fera une présentation détaillée par ses inspirations et son origine : le jardin lettré traditionnel chinois, sa conception ancrée dans la philosophie chinoise. ​

Jardin Yili 12 rue d’Yte 78690 Saint-Rémy-l’Honoré Saint-Rémy-l’Honoré 78690 Yvelines Île-de-France Jardin privé ; Jardin chinois