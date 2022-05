Présentation du jardin romain du Forum antique de Bavay Forum antique de Bavay Bavay Catégories d’évènement: Bavay

Nord

Présentation du jardin romain du Forum antique de Bavay Forum antique de Bavay, 4 juin 2022, Bavay. Présentation du jardin romain du Forum antique de Bavay

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Forum antique de Bavay

Tout le weekend, le Forum antique de Bavay, vous propose diverses animations autour du jardin romain. Médecine et pharmacopée romaine, habillement gallo-romains, fabrication de vins et de condiments ou encore fabrication d’huile parfumée* sont à explorer. Des restitutions 3D commentées ainsi que des visites guidées du site archéologique sous son parcours couvert sont également au programme du weekend. * Démonstrations de fabrication d’une huile parfumée – samedi 4 juin à 16h En partenariat avec l’association des Jardiniers de Maubeuge et du Val de Sambre

Entrée libre

Cet événement est le moment rêvé pour parfaire vos connaissances botaniques et plus précisément des plantes antiques ! Forum antique de Bavay Bavay Bavay Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bavay, Nord Autres Lieu Forum antique de Bavay Adresse Bavay Ville Bavay lieuville Forum antique de Bavay Bavay Departement Nord

Forum antique de Bavay Bavay Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bavay/

Présentation du jardin romain du Forum antique de Bavay Forum antique de Bavay 2022-06-04 was last modified: by Présentation du jardin romain du Forum antique de Bavay Forum antique de Bavay Forum antique de Bavay 4 juin 2022 Bavay Forum antique de Bavay Bavay

Bavay Nord