Les archives du journal l’Humanité sont conservées aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Dans ces archives, le fonds photographique du journal comprend 2 millions de clichés. L’archiviste responsable du secteur des fonds figurés (photographies, estampes, affiches, etc.) présente le riche fonds photographique du journal _l’Humanité_, les contraintes en termes de classement et de conservation, les difficultés d’identification des événements, des personnes photographiées, et/ou d’identification des photographes.

