Samedi 18 septembre, à 17 h 30, à la salle des fêtes, le réalisateur Grégoire Valayer expliquera la façon dont il a réalisé ce film, des échanges avec les archéologues à la modélisation des bâtiments. Amphithéâtre de la salle des fêtes de Moulins, place Maréchal de Lattre de Tassigny. Place limitées, réservation conseillée au 04 70 48 01 36.

Réservations au 04 70 48 01 36.

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T20:00:00

