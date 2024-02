Présentation du festival « Musicales en Folie « De Beethoven à Ravel, la musique de 2 siècles » Fontaine-lès-Dijon, jeudi 7 mars 2024.

Présentation du festival « Musicales en Folie « De Beethoven à Ravel, la musique de 2 siècles » Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or

Scène Fontainoise Les Musicales de Fontaine se terminent…Place aux Musicales en Folie…!

Rendez-vous jeudi 7 mars à 20h au CAPJ 2, rue du Gal de Gaulle Fontaine-lès-Dijon Entrée gratuite-pour la soirée de présentation de notre festival « De Beethoven à Ravel La musique de deux siècles:

• Comme de coutume, une vidéo résumant tous les concerts des 3 jours sera projetée.

• Et, pour être en phase avec les Folies à venir, vous assisterez à un concert du duo Nils van Keulen, piano, et Elio Moreau, clarinette, qui ont enchanté le public lors des Folies d’automne de novembre 2022 et 2023 :

Ils interpréteront 3 sonates pour clarinette et piano :

– Debussy Rhapsodie n°1

– Saint-Saëns Sonate en mi bémol majeur Op.167 1er/2ème/4ème Mts

– Brahms Sonate en fa mineur Op.120 n°1

A l’issue de cette soirée, vous pourrez prendre la brochure présentant le programme des Folies et le formulaire de réservation.

Réservations

Bureau des Folies Hall du CAPJ rue des Carrois Fontaine-lès-Dijon

Samedi 9 mars de 10h30 à 16h30 non stop

– Mercredi 13 mars de 15h à 18h

– Samedi 16 mars de 10h30 à 16h30 non stop

– Mercredi 20 mars de 15h à 18h

– Samedi 23 mars de 10h30 à 16h30 non stop

– Mercredi 27 mars de 15h à 18h

– Samedi 30 mars 10h30 à 16h30 non stop

– du Lundi 1er au Jeudi 4 avril de 15h à 18h (2 rue Général de Gaulle)

Renseignement 06 01 96 12 47

Tous les détails sur le Blog http://lascenefontainoise.over-blog.com/ 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:00:00

fin : 2024-03-07

2 Rue du Général de Gaulle

Fontaine-lès-Dijon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

