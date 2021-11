Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Présentation du dernier court métrage de Benjamin Marziac Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Benjamin Marziac vient nous parler de sa carrière de directeur de la photographie et de steadicammer. Il nous expliquera aussi comment faire un film en 48h et nous présentera son dernier court métrage. lumieresdusud83@gmail.com +33 6 10 87 97 02 http://lumieresdusud83.blogspot.fr/ promenade Charles de Gaulle Villa des Nuraghes Six-Fours-les-Plages

