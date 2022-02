Présentation du cheval Boulonnais Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Issu de la région du même nom dans le Pas-de-Calais, ce cheval est aussi appelé « pur-sang des chevaux de trait ». Sa robe souvent grise et son allure font effectivement de lui un cheval réputé pour son élégance. Présentation du cheval Boulonnais Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T16:00:00 2022-02-28T16:10:00;2022-03-01T16:00:00 2022-03-01T16:10:00;2022-03-03T12:40:00 2022-03-03T12:50:00;2022-03-05T15:20:00 2022-03-05T15:30:00;2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T11:10:00

