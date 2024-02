Présentation du chantier d’éco-rénovation L’îlot Bleu L’îlot Bleu Quimperlé, samedi 9 mars 2024.

Les membres du réseau Twiza vous ouvrent leurs portes pour vous partager leurs expériences et connaissances dans le domaine de l’éco-construction.

Des portes ouvertes riches en échanges, en exemples concrets et en conseils pour que chacun.e puisse s’informer et se lancer dans un projet d’écoconstruction ou d’écorénovation réussi.

A cette occasion, Nolwenn et Franck, propriétaires de l’Îlot Bleu, maison d’artiste atypique à Quimperlé, présentent leur chantier d’éco-rénovation , en plein cœur historique de la basse ville, entre l’Isole et l’Ellé. .

