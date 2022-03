Présentation du Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné Centre Occitan Rochegude, 9 avril 2022, Albi.

Présentation du Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné

Centre Occitan Rochegude, le samedi 9 avril à 17:00

Le samedi 9 avril à 17h, Alain Robert, président, nous présentera Le centre de recherches du patrimoine de Rieumontagné au Centre Occitan Rochegude (28 rue Rochegude – Albi). Créé en 1983, l’objectif de l’association est la sauvegarde du patrimoine et la conservation de la mémoire. Le périmètre d’activité de l’association est constitué des cantons de Lacaune et de Murat sur Vèbre ainsi que des villes et villages limitrophes du Tarn, de l’Hérault et de l’Aveyron. Forte de ses 700 membres en 2010, l’association édite chaque année 2 cahiers d’une centaine de pages : Les Cahiers du Rieumontagné. Outre ces 2 cahiers annuels, le centre édite et assure la promotion de la publication de livres et de cahiers spéciaux sur un sujet particulier.

Présentation du Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné par Alain Robert

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 Albi Rochegude Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T17:00:00 2022-04-09T18:30:00