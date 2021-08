Chalon-sur-Saône Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Présentation du Cabinet du Maire de Chalon-sur-Saône Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

La maison Gros fut construite sur une partie de la nef de l’ancienne église des Carmes. Le grand salon, actuel bureau du Maire, présente un style Rocaille, caractéristique du siècle de Louis XV alors que le Hall d’accueil fait référence à un Moyen-Âge rêvé : stalles, remplages en pierre typique du gothique flamboyant, dessus de portes peints… Horaires des visites délivrs à l’sincription début septembre

GRATUIT – VISITES SUR RESERVATION UNIQUEMENT auprès de l’Espace patrimoine au 03 85 93 15 98 du 7 septembre au 17 septembre 2021 à 13h. STOP COVID :Toutes les activités proposées sont soumises au respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Présentation du cabinet par Monsieur le Maire lui-même. Horaire indiqué lors de la réservation en septembre. Hôtel de ville de Chalon-sur-Saône 3, place de l'Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

