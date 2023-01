Présentation du bilan à mi-mandat par le maire et les conseillers + concert de Rock & Blues – Saint Vincent Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse Catégories d’Évènement: COULANGES LA VINEUSE

Yonne

Présentation du bilan à mi-mandat par le maire et les conseillers + concert de Rock & Blues – Saint Vincent Coulanges-la-Vineuse, 22 janvier 2023, Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse. Présentation du bilan à mi-mandat par le maire et les conseillers + concert de Rock & Blues – Saint Vincent Salle des fêtes Coulanges-la-Vineuse Yonne

2023-01-22 – 2023-01-22 Coulanges-la-Vineuse

Yonne Coulanges-la-Vineuse EUR 0 0 Présentation du bilan à mi-mandat par le maire et les conseillers + concert de Rock & Blues par les DOC – Saint Vincent http://www.le-doc.com/ Coulanges-la-Vineuse

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: COULANGES LA VINEUSE, Yonne Autres Lieu Coulanges-la-Vineuse Adresse Salle des fêtes Coulanges-la-Vineuse Yonne Ville Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse lieuville Coulanges-la-Vineuse Departement Yonne

Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coulanges-la-vineuse-coulanges-la-vineuse/

Présentation du bilan à mi-mandat par le maire et les conseillers + concert de Rock & Blues – Saint Vincent Coulanges-la-Vineuse 2023-01-22 was last modified: by Présentation du bilan à mi-mandat par le maire et les conseillers + concert de Rock & Blues – Saint Vincent Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse 22 janvier 2023 Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse Yonne Salle des fêtes Coulanges-la-Vineuse Yonne Yonne

Coulanges-la-Vineuse Coulanges-la-Vineuse Yonne