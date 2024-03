Présentation du 22eme festival du goéland masqué Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé, samedi 13 avril 2024.

Présentation du 22eme festival du goéland masqué Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé Finistère

Le Goéland Masqué se pose à la Médiathèque Julien-Gracq de Pont-l’Abbé !

La 22e édition du Festival International du Goéland Masqué se prépare et ce samedi, l’association viendra vous présenter un avant-goût de son programme

Une quarantaine d’auteurs français et étrangers (USA, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Slovaquie, Belgique, Suisse) en dédicace et en tables rondes.

Des auteurs des éditeurs locaux (Bargain et Palémon)

Des auteurs en langue bretonne

Des stands BD et Jeunesse

Des animations lectures, expositions, dictée noire, atelier d’écriture…

Les remises de prix (Prix du premier roman et Prix Mor Vran de la BD).

L’équipe du festival vous présentera une sélection d’auteurs invités et répondra volontiers à toutes vos questions. Vos suggestions seront également les bienvenues.

Gratuit, sans inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-13

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

L’événement Présentation du 22eme festival du goéland masqué Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Destination Pays Bigouden Sud