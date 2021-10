Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Présentation d’ouvrages anciens autour de la sorcellerie + visite de l’exposition Magies-Sorcelleries Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Six ouvrages anciens de démonologie prêtés par la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse seront présentés à la Bibliothèque Cartailhac du Muséum du 22 octobre au 8 novembre. Une rencontre autour de ces ouvrages avec **Maxime Gelly-Perbellini**, doctorant en histoire du Moyen Âge à l’EHESS et à l’Université Libre de Bruxelles, aura lieu le samedi 6 novembre. L’échange sera suivi d’une visite de l’exposition Magies-Sorcelleries. → AU MUSÉUM – BIBLIOTHÈQUE CARTAILHAC ### [> S’inscrire](https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass/rate?productId=10228427944427×lotId=10228428153252) _Crédit photo: Bibliothèque municipale de Toulouse_

Accès libre dans la limite des places disponibles, inclus dans le billet de l’exposition temporaire.

