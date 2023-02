Présentation d’ouvrage – « Dictionnaire buissonnier de l’Oise » Pascal Lenoir Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Présentation d'ouvrage – « Dictionnaire buissonnier de l'Oise » Pascal Lenoir, 18 mars 2023, Crépy-en-Valois . Rue Jeanne d'Arc Crépy-en-Valois Oise

2023-03-18 – 2023-03-18 Crépy-en-Valois

Pascal Lenoir, historien du département de l'Oise présentera son ouvrage, Dictionnaire buissonnier de l'Oise, le samedi 18 mars 2023. Cette présentation proposée par la Société d'Histoire et d'Archéologie du Valois sera suivie d'un échange avec le public. Rendez-vous à l'Hôtel d'Orléans, rue Jeanne d'Arc, le 18 mars 2023 à partir de 14h30. Entrée libre. Pour tout renseignement complémentaire : 06 15 10 07 22. Découvrez la page HelloAsso de la SHAV (modalités d'adhésion, boutique, etc.) : https://www.helloasso.com/associations/societe-d-histoire-et-d-archeologie-du-valois

