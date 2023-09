Présentation d’objets de calligraphie médiévale Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Présentation d’objets de calligraphie médiévale Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 14 décembre 2023, Paris. Du jeudi 14 décembre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

Venez découvrir l’enluminure des moines copistes du Moyen Âge grâce à des objets prêtés par les Archives départementales de Seine-et-Marne. Du 14 décembre au 6 janvier, présentation de reproduction d’objets calligraphiques du Moyen Âge. Plumes, parchemins, pigments… qu’utilisaient les moines copistes ? L’occasion de découvrir la calligraphie médiévale et le travail

sur le livre au Moyen Âge. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

