Évènement en ligne, le jeudi 3 mars à 12:00

JEUDI 03 MARS (12H-13H) ———————– Venez découvrir le Diplôme inter-établissement “s’Orienter, Réfléchir, Agir (ORA)” lors d’un webinaire à destination des lycéens et de leurs parents ! ### ORA, c’est quoi ? * Répondre aux questions d’ orientation / de réorientation que je me pose. * Prendre le temps de définir mon projet. * (Re)trouver confiance et motivation. * Élargir mes horizons de formations en découvrant l’ ensemble des possibilités pour atteindre mon objectif. * Explorer les possibles professionnels en réalisation des interviews métiers et un stage pour conforter mon choix. * Expérimenter en assistant à des cours de première année au second semestre en conditions réelles. * Capitaliser des crédits si je valide certaines de ces UE lors du 2nd semestre. 20 places sont disponibles pour chaque Université sur Parcoursup. [> Découvre ORA dans cet article de Ouest France](https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/a-l-universite-de-rennes-on-forme-les-naufrages-de-parcoursup-64f1e724-9402-11ec-86db-c58c7e312fa9) ### Les + ORA * Un accompagnement sur-mesure : Tout au long de l’année à travers plusieurs entretiens individuels, deux interlocutrices dédiées, une équipe à l’écoute. * Une dynamique de groupe : Permet de se sentir moins seul dans ses réflexions et d’avancer plus sereinement. * Gagner du temps : Prendre une année pour faire le point sur ses aspirations, motivations et se fixer un objectif précis et atteignable permet finalement un gain de temps sur les années à venir. ### [**> JE PARTICIPE AU WEBINAIRE <**](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/89454749602) ### [**Code secret : 766676**](https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/89454749602) Code secret : 766676 L'Université de Rennes 1 & l'Université Rennes 2 sont lauréat du label PaRéo pour ce diplôme inter-établissement qui a ouvert ses portes à la rentrée 2021. Évènement en ligne 1 rue de la Borderie Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T12:00:00 2022-03-03T13:00:00