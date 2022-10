Présentation d’instruments populaires anciens en musique Kutzenhausen Kutzenhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen

Présentation d’instruments populaires anciens en musique Kutzenhausen, 18 décembre 2022, Kutzenhausen. Présentation d’instruments populaires anciens en musique

1 place de l’église Kutzenhausen Bas-Rhin Office de tourisme de l’Alsace Verte

2022-12-18 14:00:00 – 2022-12-18 18:00:00 Kutzenhausen

Bas-Rhin Kutzenhausen Bas-Rhin EUR Présentation d’instruments populaires anciens en musique par Ingo BOJE et Georges HAIBACH. À 15h, visite guidée au diapason des traditions de Noël en Alsace. Présentation d’instruments populaires anciens en musique. À 15h, visite guidée des traditions de Noël en Alsace. +33 3 88 80 53 00 Kutzenhausen

dernière mise à jour : 2022-10-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Kutzenhausen Autres Lieu Kutzenhausen Adresse 1 place de l'église Kutzenhausen Bas-Rhin Office de tourisme de l'Alsace Verte Ville Kutzenhausen lieuville Kutzenhausen Departement Bas-Rhin

Kutzenhausen Kutzenhausen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kutzenhausen/

Présentation d’instruments populaires anciens en musique Kutzenhausen 2022-12-18 was last modified: by Présentation d’instruments populaires anciens en musique Kutzenhausen Kutzenhausen 18 décembre 2022 1 place de l'église Kutzenhausen Bas-Rhin Office de tourisme de l'Alsace Verte Bas-Rhin Kutzenhausen

Kutzenhausen Bas-Rhin