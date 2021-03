Rennes Epitech Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Présentation d’ESN à Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Epitech Rennes, le mercredi 10 mars à 09:30

Toujours dans l’optique d’aider nos étudiant.e.s et apprenant.e.s dans leur recherche de stages/alternances, nous accueillons le mercredi 10 mars au matin plusieurs ESN rennaises. L’occasion pour ces entreprises de services du numérique de présenter leur société, leurs technologies mais aussi de donner des conseils sur les candidatures. Avec Capgemini, IT Link, Ausy et Sopra Steria. Forum Entreprises Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T09:30:00 2021-03-10T12:00:00

