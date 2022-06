Présentation des vins – réception des touristes Scherwiller, 19 juillet 2022, Scherwiller.

Présentation des vins – réception des touristes

2022-07-19 18:30:00 – 2022-07-19

Chaque année, la Confrérie des Rieslinger de Scherwiller invite les touristes à sa traditionnelle présentation des Vins, « Chapitre de la Vigne en fleur féconde» à partir de 18h30 Place de la Libération (repli dans la salle polyvalente A. Haag en cas de mauvais temps).

Les vins du crû sont présentés à la dégustation et sont commentés par des viticulteurs, des professionnels du monde viticole et par un Maitre Restaurateur. La Confrérie des Rieslinger profite également de cette soirée pour introniser de nouveaux membres dans leur Association.

Lors de la dégustation, l’Association d’animations met à l’honneur les touristes fidèles à Châtenois et Scherwiller. Par la suite, l’Harmonie Ste Jeanne d’Arc met de l’ambiance avec des airs entrainants sur la Place de la Libération.

Une buvette et une petite restauration complète l’animation.

Présentation et dégustation des productions viticoles de la commune en compagnie de la Confrérie des Rieslinger

