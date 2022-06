Présentation des travaux des élèves danseurs Théâtre (Le) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Présentation des travaux des élèves danseurs Théâtre (Le) – Rezé, 2 juillet 2022, Rezé. 2022-07-02

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public Les élèves de la Balinière vous présentent leurs travaux de l’année Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr 02 51 70 78 20 https://www.reze.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Théâtre (Le) - Rezé Adresse Rue Guy Le Lan Ville Rezé Age maximum Tout public lieuville Théâtre (Le) - Rezé Rezé Departement Loire-Atlantique

Théâtre (Le) - Rezé Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Présentation des travaux des élèves danseurs Théâtre (Le) – Rezé 2022-07-02 was last modified: by Présentation des travaux des élèves danseurs Théâtre (Le) – Rezé Théâtre (Le) - Rezé 2 juillet 2022 Nantes Théâtre (Le) - Rezé Rezé

Rezé Loire-Atlantique