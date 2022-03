PRESENTATION DES TRAVAUX DE RESTAURATION Loir en Vallée Loir en Vallée Catégories d’évènement: Loir en Vallée

Loir en Vallée Sarthe SAMEDI 19 MARS – À 15H

RDV à Poncé-sur-le-Loir/Loir-en-Vallée, église paroissiale Saint-Julien PRESENTATION des travaux de RESTAURATION des peintures murales effectués en 2021 sur l’église, par Véronique Legoux, conservatrice-restauratrice.

