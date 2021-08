Romans-sur-Isère Musée de la chaussure Drôme, Romans-sur-Isère Présentation des techniques traditionnelles de broderie et de dentelle. Musée de la chaussure Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Présentation des techniques traditionnelles de broderie et de dentelle. Musée de la chaussure, 18 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Présentation des techniques traditionnelles de broderie et de dentelle.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la chaussure Gratuit. Pass sanitaire pour entrer dans les jardins

Démonstration dans les jardins du musée de la chaussure (espace visitation). Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Musée de la chaussure Adresse Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère Ville Romans-sur-Isère lieuville Musée de la chaussure Romans-sur-Isère