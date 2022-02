Présentation des spectacles 2022 13 Rue d’Amsterdam,68000 Colmar,France

Présentation des spectacles 2022 13 Rue d’Amsterdam,68000 Colmar,France, 19 février 2022, . Présentation des spectacles 2022

13 Rue d’Amsterdam, 68000 Colmar, France, le samedi 19 février à 17:00 Cette courte présentation sera suivie d’un spectacle du clown Francis Albiero (Compagnie Flex), “Ceci est un spectacle 13 Rue d’Amsterdam,68000 Colmar,France 13 Rue d’Amsterdam, 68000 Colmar, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T17:00:00 2022-02-19T19:00:00

Détails Autres Lieu 13 Rue d'Amsterdam,68000 Colmar,France Adresse 13 Rue d'Amsterdam, 68000 Colmar, France lieuville 13 Rue d'Amsterdam,68000 Colmar,France

13 Rue d'Amsterdam,68000 Colmar,France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//