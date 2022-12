Présentation des rdv culturels suivi du spectacle Le Long des golfes ! Méru, 6 janvier 2023, Méru Méru.

Présentation des rdv culturels suivi du spectacle Le Long des golfes !

31 rue Voltaire Méru Oise

2023-01-06 20:00:00 – 2023-01-06 22:30:00

Méru

Oise

Méru

Présentation des rdvs culturels suivi du spectacle.

Dans Le bal des poussières, Gilles Amiot se mettait la mémoire sens dessus dessous, et racontait l’enfance et la vie heureuse.

Le long des golfes aborde les temps incertains et pose un regard aigu sur toutes nos belles histoires, sur nos doutes et nos espoirs ordinaires, sur tout ce qui fait la vie et le drame du quotidien, aussitôt estompés par l’humour.

Bien que d’inspiration différente, ces deux spectacles ont en commun une justesse de jeu, une écriture et un style, qui font de Gilles Amiot un soliste hors norme. Sous les dehors apparents d’un théâtre de divertissement qu’il revendique, ce qui fonde son originalité, c’est un travail subtil sur les mots, le rythme, la musicalité de la langue française, qui fait de lui un véritable auteur.

billetterie@ville-meru.fr +33 3 44 52 35 00 http://www.ville-meru.fr/

Méru

