Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, le vendredi 4 mars à 10:30

La migration périodique des ovins entre les pâturages d’hiver et les pâturages d’été. Elle a pour objectif l’engraissement du troupeau mais aussi sa reproduction. Vous pourrez découvrir un exemple de « transhumance » sur le Salon Transhumance Ovine Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

2022-03-04T10:30:00 2022-03-04T12:00:00

