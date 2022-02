Présentation des races ovines des Massifs Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du lundi 28 février au mercredi 2 mars

du lundi 28 février au mercredi 2 mars à Parc des expositions – Paris Porte de Versailles

Voici la liste des races ovines des Massifs : Bizet, Blanche du massif central, Grivette, Limousine, Noire du Velay, Rava. Ces différentes races s'adaptent aux territoires dont elles sont originaires, des territoires aux conditions naturelles et climatiques parfois difficiles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T13:30:00 2022-02-28T14:00:00;2022-03-02T12:00:00 2022-03-02T12:30:00

