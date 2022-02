Présentation des races Mérens et Castillonnais Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Aussi appelés « poney ariégeois », le Mérens, originaire du sud de l'Ariège, est connu pour sa parfaite adaptation au milieu montagnard et sa robe de couleur noire. Le cheval Castillonnais, ou cheval de Castillon, est une ancienne race de petit cheval de selle rustique d'origine française. Portant une robe noire pangarée ou baie foncée, il est très proche du Mérens avec lequel il partage de nombreuses caractéristiques, mais est nettement moins connu. Il vit principalement à l'extrémité sud-ouest de l'Ariège, dans les Pyrénées.

