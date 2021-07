Présentation des publications de la faculté des sciences de la Vie Jardin botanique de l’Université de Strasbourg, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Strasbourg.

### La Faculté présente ses publications et catalogues d’expositions en présence des enseignants-chercheurs et membres du comité scientifique des ouvrages. **_Blue_**, histoire d’une petite onde de lumière, la dernière-née de la collection, est consacrée à «L’impact de la lumière bleue sur les comportements et les émotions». _**Blue**_ est un petit livre pédagogique à destination d’un public adolescent utilisant des écrans (tablette, ordinateur et smartphone). Il a pour objectif d’expliquer simplement ce qu’est la lumière bleue et ses impacts sur le cerveau. Outil de médiation « art et science » conçu et réalisé par la Faculté des sciences de la vie à destination d’un jeune public (11-14 ans) et des enseignants du secondaire (collèges), il s’inscrit dans le cadre d’un projet d’étude collaborative intitulé « **Illumine** » entre étudiants, enseignants, chercheurs, industriels, et élèves pour identifier de façon scientifique l’impact réel de la lumière « bleue » naturelle et artificielle. Cette publication est le fruit d’une collaboration entre **Virginie Laurent** **Gydé**, maître de conférence HDR en biologie et **Shirin Khalili**, ingénieur d’étude chargée de médiation scientifique. Elles ont été accompagnées par **Sandra Stortz-Miller** pour les illustrations et les créations graphiques.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

