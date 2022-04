Présentation des projets scolaires Château-musée Grimaldi, 14 mai 2022 18:30, Cagnes-sur-Mer.

Nuit des musées Présentation des projets scolaires Château-musée Grimaldi Samedi 14 mai, 18h30

Présentation des projets d’éducation artistique et culturelle réalisés sur toute l’année scolaire (photographie, modules immersifs, interviews, céramiques) par les élèves de l’école du Vieuc Bourg

18h30 – Présentation du projet « Oh mon château » – Durée : 10mn

Vitrines dans les coursives du 2eme étage

Classe de PS-MS de Mme Dalmau. Artiste intervenante : Magali Revest

Exposition de livrets retraçant l’évolution graphique du jeune enfant (3-5ans) sur la thématique du Chateau

18h45 – Présentation du projet « Raconte-moi ton école » Durée : 10mn

Coursives du 2eme étage (cimaises ou grilles à définir)

Classe de CE2-CM1 de Mme Huffschmitt. Artiste intervenante : Coline Ciais-Soulhat

Portraits photographiques de personnes ayant été scolarisés dans l’école du Vieux bourg associés à des interviews souvenirs et des photographies du village

19h – Présentation du projet « L’immersion heptagonale » – Durée : 10mn

Grande salle du 2eme étage

Classe de GS-CM2 de Mme Andreani. Artiste intervenante : Virginie Bornetto

Module immersif à taille humaine permettant de découvrir des informations sur 7 bâtiments remarquables du village

19h15 – Présentation du projet “Céramiques fantastiques” – Durée 10mn

Salle Grimaldi

Classe de CP-CE1 de Mme Kraif. Artiste intervenante : Cécile Ciaramitaro

Exposition d’un Château en volume dont s’échappent des créatures fantastiques issues du bestiaire médiéval et modelées par les enfants

Dans sa conception d’origine, ce Château-fort est édifié vers 1300 pour Rainier Grimaldi, seigneur de Cagnes et amiral de France. Vers 1620, le baron Jean-Henri Grimaldi le fait transformer en demeure seigneuriale alliant le charme et la richesse d’un palais fortement influencé par le baroque italien. Le plafond de la grande salle est peint en trompe l’œil avec une spectaculaire Chute de Phaéton en son centre. Le château est aujourd’hui l’écrin du musée ethnographique de l’olivier, du musée d’art moderne méditerranéen et de la donation Solidor. Enfin, la tour offre un magnifique panorama sur le bourg médiéval, la baie des Anges et le Mercantour.

Stationnement très limité. Accès conseillé par la navette gratuite qui rejoint le Haut-de-Cagnes depuis la gare routière en centre-ville (n°44).

http://www.cagnes-tourisme.com

Very limited parking. Access is advised by the free shuttle bus that reaches the Haut-de-cagnes from the bus station in the city centre (n°44). Saturday 14 May, 18:30

In its original design, this castle was built around 1300 for Rainier Grimaldi, lord of Cagnes and admiral of France. Around 1620, Baron Jean-Henri Grimaldi had it transformed into a seigneurial residence combining the charm and wealth of a palace strongly influenced by the Italian baroque. The ceiling of the large room is painted in trompe l’oeil with a spectacular Fall of Phaeton in its center. Today, the castle is the setting of the Ethnographic Museum of the Olive Tree, the Museum of Modern Mediterranean Art and the Solidor donation. Finally, the tower offers a magnificent panorama of the medieval village, the Bay of Angels and the Mercantour.

Grimaldi Castle Museum

18h30 – Presentación del proyecto «Oh mi castillo» – Duración: 10mn

Vitrinas en los pasillos del segundo piso

Clase de PS-MS de la Sra. Dalmau: Magali Revest

Exposición de folletos que describen la evolución gráfica del niño de corta edad (3-5 años) sobre la temática del Castillo

18h45 – Presentación del proyecto «Cuéntame tu escuela» Duración: 10mn

Pasillos del segundo piso (cimas o rejillas por definir)

Clase de Grados 3-4 de la Sra. Huffschmitt, artista ponente: Coline Ciais-Soulhat

Retratos fotográficos de personas escolarizadas en la escuela del Viejo Burgo asociados a entrevistas y fotografías de la aldea

19h – Presentación del proyecto «La inmersión heptagonal» – Duración: 10mn

Gran sala del segundo piso

Clase de GS-CM2 de la Sra. Andreani Artista que interviene: Virginia Bornetto

Módulo inmersivo de tamaño humano que permite descubrir información sobre 7 edificios notables del pueblo

19h15 – Presentación del proyecto “Cerámicas fantásticas” – Duración 10mn

Salle Grimaldi

Clase de CP-CE1 de la Sra. Kraif Artista que interviene: Cécile Ciaramitaro

Exposición de un castillo en volumen del que se escapan criaturas fantásticas del bestiario medieval y modeladas por los niños

Sábado 14 mayo, 18:30

Haut de Cagnes Place du Château, 06800 Cagnes-sur-Mer, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France 06800 Cagnes-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d’Azur