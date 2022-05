Présentation des projets scolaires Château-musée Grimaldi Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cagnes-sur-Mer

Présentation des projets scolaires Château-musée Grimaldi, 14 mai 2022, Cagnes-sur-Mer. Présentation des projets scolaires

Château-musée Grimaldi, le samedi 14 mai à 18:30

18h30 – Présentation du projet « Oh mon château » – Durée : 10mn —————————————————————- Vitrines dans les coursives du 2eme étage Classe de PS-MS de Mme Dalmau. Artiste intervenante : Magali Revest Exposition de livrets retraçant l’évolution graphique du jeune enfant (3-5ans) sur la thématique du Chateau 18h45 – Présentation du projet « Raconte-moi ton école » Durée : 10mn ——————————————————————— Coursives du 2eme étage (cimaises ou grilles à définir) Classe de CE2-CM1 de Mme Huffschmitt. Artiste intervenante : Coline Ciais-Soulhat Portraits photographiques de personnes ayant été scolarisés dans l’école du Vieux bourg associés à des interviews souvenirs et des photographies du village 19h – Présentation du projet « L’immersion heptagonale » – Durée : 10mn ———————————————————————– Grande salle du 2eme étage Classe de GS-CM2 de Mme Andreani. Artiste intervenante : Virginie Bornetto Module immersif à taille humaine permettant de découvrir des informations sur 7 bâtiments remarquables du village 19h15 – Présentation du projet “Céramiques fantastiques” – Durée 10mn ——————————————————————— Salle Grimaldi Classe de CP-CE1 de Mme Kraif. Artiste intervenante : Cécile Ciaramitaro Exposition d’un Château en volume dont s’échappent des créatures fantastiques issues du bestiaire médiéval et modelées par les enfants Présentation des projets d’éducation artistique et culturelle réalisés sur toute l’année scolaire (photographie, modules immersifs, interviews, céramiques) par les élèves de l’école du Vieuc Bourg Château-musée Grimaldi Haut de Cagnes Place du Château, 06800 Cagnes-sur-Mer, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Cagnes-sur-Mer Autres Lieu Château-musée Grimaldi Adresse Haut de Cagnes Place du Château, 06800 Cagnes-sur-Mer, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France Ville Cagnes-sur-Mer lieuville Château-musée Grimaldi Cagnes-sur-Mer Departement Alpes-Maritimes

Château-musée Grimaldi Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cagnes-sur-mer/

Présentation des projets scolaires Château-musée Grimaldi 2022-05-14 was last modified: by Présentation des projets scolaires Château-musée Grimaldi Château-musée Grimaldi 14 mai 2022 Cagnes-sur-Mer Château-Musée Grimaldi Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes