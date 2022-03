Présentation des projets « La classe, l’œuvre ! » Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, 14 mai 2022, Bussy-Saint-Martin.

Présentation des projets « La classe, l’œuvre ! »

Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, le samedi 14 mai à 16:00

« La classe, l’œuvre ! » est un dispositif qui permet aux écoliers, collégiens et lycéens, de se familiariser avec les collections du musée au cours de séances menées par des artistes et/ou médiatrice, autour d’une œuvre. C’est dans ce cadre que, tout au long de l’année, trois classes de Marne et Gondoire ont travaillé autour d’une œuvre de la collection du musée Gatien-Bonnet, Le marché de Lagny-sur-Marne, sur la place de la fontaine, d’Édouard Cortès. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, tous vous invitent à découvrir et à partager leur travail de l’année. Vous avez rendez-vous au château dès 16h pour le début des festivités ! **16h :** présentation d’un film en stop motion réalisé par la classe de CM1 de Cécile Hochet (école Jean Macé de Lagny-sur-Marne) accompagnée par Gaëlle Dubois, photographe et vidéaste. **17h :** moment chorégraphié par la classe de CM1/CM2 de Gwenaëlle Chandard (école Les Heurteaux de Lagny-sur-Marne) accompagnée par Karine Guichard, danseuse et chorégraphe. **20h :** présentation sous le kiosque de l’installation L’univers du marché créée par les élèves de secondes et premières option arts-plastiques de Sabrina Lheureux (lycée Saint-Laurent de Lagny-sur-Marne). Tous les projets « La classe, l’œuvre ! » ont été encadrés par Magalie Dubois, médiatrice. Des photos et recherches plastiques des trois projets sont également présentés au château. Le château accueille également les travaux réalisés par les élèves de l’école des Beaux-arts autour de l’œuvre d’Édouard Cortès ; n’hésitez pas à venir les découvrir !

Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne



