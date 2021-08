Pierrefitte-sur-Seine Espace culturel Maurice-Utrillo Pierrefitte-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Présentation des productions créées lors d’ateliers autour de l’architecture et du patrimoine de la ville de Pierrefitte Espace culturel Maurice-Utrillo Pierrefitte-sur-Seine Catégories d’évènement: Pierrefitte-sur-Seine

Présentation des productions créées lors d'ateliers autour de l'architecture et du patrimoine de la ville de Pierrefitte Espace culturel Maurice-Utrillo, 18 septembre 2021, Pierrefitte-sur-Seine.

Espace culturel Maurice-Utrillo, le samedi 18 septembre à 14:00

Durant l'été, des enfants des centres de loisirs auront participé à 5 ateliers organisés par l'association Les Cultiveuses, autour de la sensibilisation à l'architecture et au patrimoine locaux. Les enfants produiront différentes créations lors de ces ateliers qui seront présentées au public lors des Journées européennes du patrimoine : photographies, fabrication d'un livret jeux de piste (travail d'écriture et de logique, storytelling), etc. Des animations autour du patrimoine pierrefittois ainsi qu'une déambulation dans la ville seront au programme.

Espace culturel Maurice-Utrillo 53 rue de Paris 93380 Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

