Présentation des premiers résultats des sondages archéologiques réalisés à l’amphithéâtre antique de Saintes en juin 2021 Amphithéâtre gallo-romain, 19 septembre 2021, Saintes. Présentation des premiers résultats des sondages archéologiques réalisés à l’amphithéâtre antique de Saintes en juin 2021

Amphithéâtre gallo-romain, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Selon protocole sanitaire en vigueur.

L’archéologue Bastien Gissinger présente les premières données issues de cette fouille menée par le conseil départemental de Charente Maritime et l’INRAP. Amphithéâtre gallo-romain 20, rue Lacurie 17100 Saintes Saintes Saint-Eutrope Charente-Maritime

