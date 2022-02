Présentation des poney Landais et Pottok Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Présentation des poney Landais et Pottok Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. Présentation des poney Landais et Pottok

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Parc des expositions – Paris Porte de Versailles

Le poney Landais est une race de chevaux très ancienne originaire du Sud-Ouest de la France, et nous la croisons souvent dans l’équitation de loisirs. Le pottok, quant à lui, est un poney vivant principalement à l’ouest du Pays basque, dans les Pyrénées. D’origine très ancienne également, il fut utilisé pendant des siècles par les habitants du Pays basque pour divers travaux d’agriculture, et fut également mis au travail dans les mines. Présentation des poney Landais et Pottok Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T11:30:00 2022-02-26T11:40:00;2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T16:10:00;2022-02-27T17:20:00 2022-02-27T17:30:00;2022-03-01T13:30:00 2022-03-01T13:40:00;2022-03-02T13:00:00 2022-03-02T13:10:00;2022-03-03T14:30:00 2022-03-03T14:40:00;2022-03-04T15:50:00 2022-03-04T16:00:00;2022-03-05T18:20:00 2022-03-05T18:30:00;2022-03-06T12:50:00 2022-03-06T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Departement Paris

Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Présentation des poney Landais et Pottok Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 2022-02-26 was last modified: by Présentation des poney Landais et Pottok Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Parc des expositions - Paris Porte de Versailles 26 février 2022 Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Paris

Paris Paris