Présentation des planches de BD à partir du tableau « Portrait Gilberte Pascal » – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-17 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Place Louis-Deteix Musée d'art Roger-Quilliot (MARQ)
Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Présentation des planches de BD à partir du tableau “Portrait Gilberte Pascal” et de la personnalité de la sœur ainée de Blaise Pascal. mediation.marq@clermontmetropole.eu +33 4 43 76 25 25 http://www.clermontmetropole.eu/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

