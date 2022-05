Présentation des Petits Appartements de l’Empereur Château de Fontainebleau,Cour d’Honneur – kiosque Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Présentation des Petits Appartements de l'Empereur

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

A l’écart des salles d’apparat, découvrez les Petits Appartements, espaces dévolus à la vie privée de l’empereur Napoléon 1er et de ses épouses successives, Joséphine et Marie-Louise.

Gratuit, sur réservation au kiosque Cour d’Honneur

Château de Fontainebleau, Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau

2022-06-03 10:00-11:00; 11:30-12:30; 15:00-16:00
2022-06-04 10:00-11:00; 11:30-12:30; 14:45-15:45
2022-06-05 10:00-11:00; 11:30-12:30; 14:45-15:45

