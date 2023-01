Présentation des pastorales de Xareta et de Musculdy Sare Sare Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Présentation des pastorales de Xareta et de Musculdy

2023-04-16 20:30:00

Pyrénées-Atlantiques Séverine Dabadie va présenter les pastorales de Xareta et Musculdy lors de cette soirée et projecter 2 films d’une demi-heure chacun sur le déroulement d’une pastorale de la conception à la représentation. Séverine Dabadie va présenter les pastorales de Xareta et Musculdy lors de cette soirée et projecter 2 films d’une demi-heure chacun sur le déroulement d’une pastorale de la conception à la représentation. Biltzar ©Dabadie Séverine

