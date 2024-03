Présentation des offres accessibles pour les relais Cité des sciences et de l’industrie Paris, vendredi 5 avril 2024.

Présentation des offres accessibles pour les relais Vous êtes un aidant familial ou un professionnel accompagnant des personnes autistes, venez découvrir nos offres accessibles à l’occasion du mois de l’autisme ! Vendredi 5 avril, 10h00 Cité des sciences et de l’industrie Sur inscription, gratuit

Le vendredi 5 avril, nous invitons toute personne (aidant familial, professionnel ou bénévole) en lien avec des personnes autistes, à venir découvrir toutes les ressources accessibles.

Nous vous ferons découvrir nos offres et ce que nous pouvons mettre en place pour un meilleur accueil des personnes autistes.

Retrouvez toutes nos offres sur le mois de l’autisme sur la page de l’évènement.

Cité des sciences et de l'industrie 30 Av. Corentin Cariou, 75019 Paris

Relais Autisme