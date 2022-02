Présentation des oeuvres du lycée de la Communication Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

Je danse, tu danses, nous dansons ? ———————————– Après leur visite au musée de la cour d’or et différentes recherches dans des domaines interdisciplinaires (dessin, peinture, cinéma, art vidéo, arts numériques, sculpture, …), les élèves de Première spécialité arts plastiques, seuls ou en groupe, ont élaboré un projet personnel à visée artistique sur le thème de la danse dans les arts. Des performances dansées, guidées par un chorégraphe professionnel, des peintures aux drapés monumentaux ou du mapping vidéo donneront lieu à des productions ambitieuses exposées à la Nuit des Musées. Un travail de médiation sera également assuré par les élèves lors de leur exposition au Musée de la Cour d’or.

Entrée libre. Conditions selon le protocole sanitaire en vigueur. Poussettes interdites.

Dans le cadre du projet « Danses et oeuvres d’arts », mené en partenariat avec Canope, les élèves du lycée de la Communication de Metz présenteront leurs oeuvres lors de la Nuit Européenne des musées. Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier, Metz, 57000 Moselle Metz Moselle

