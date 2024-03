Présentation des métiers de l’hôtellerie de plein air Ecole Tunon Caen, mardi 26 mars 2024.

Présentation des métiers de l’hôtellerie de plein air Et si on travaillait dans un camping ? Travailler au vert, rendre des vacanciers heureux, faciliter leur vacances et leur donner envie de revenir, cela vous tente ? Alors postulez ! Mardi 26 mars, 10h30 Ecole Tunon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T10:30:00+01:00 – 2024-03-26T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T10:30:00+01:00 – 2024-03-26T11:30:00+01:00

La Fédération des campings de Normandie présentera aux étudiants de l’école Tunon à Caen les différentes projets de carrière proposées dans notre filière.

Présentation des métiers du camping : réception, communication, ménage, espaces verts ou animation, c’est une palette de métiers différents qui s’offrent à ceux souhaitant travailler dans des cadres uniques !

Si vous avez des questions, envie de postuler pour un job d’été, un emploi saisonnier ou pour de nombreuses années, alors c’est un rendez-vous à ne pas louper !

Seuls les élèves inscrits à l’école Tunon pour l’année scolaire en cours peuvent participer à cet événement !

Ecole Tunon rue du recteur daure caen Caen 14000 Calvados Normandie

camping présentation métiers tourisme