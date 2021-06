Nancy Musée de l'école de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy Présentation des luminaires réalisés par les artistes de l’École de Nancy Musée de l’école de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Présentation des luminaires réalisés par les artistes de l’École de Nancy Musée de l’école de Nancy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nancy. Présentation des luminaires réalisés par les artistes de l’École de Nancy

Musée de l’école de Nancy, le samedi 3 juillet à 20:00 Des commentaires qui vous feront découvrir les prouesses des artistes du mouvement art nouveau dans le domaine de l’éclairage. Musée de l’école de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'école de Nancy Adresse 36-38 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Musée de l'école de Nancy Nancy